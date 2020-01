Chefköche servieren chinesische Köstlichkeiten

Heidelberg.„Zauberhafte Wasserlandschaft Südchinas“, Suppe aus Wensi-Tofu in Chrysanthemenform, Teigtaschen mit Kalbfleisch und Taubeneier mit gedämpftem Kabeljau: Mit märchenhaft angerichteten Speisen haben am Dienstagabend sechs chinesische Spitzenköche rund 70 Gäste des „1. Chinesischen Gourmetfestivals der Metropolregion Rhein-Neckar“ im „Europäischen Hof“ in Heidelberg verwöhnt. Eingeladen hatte die Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft Metropolregion Rhein-Neckar (GDCF MRN) mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Felix Kurz. Aus diesem Anlass reisten auch der zweithöchste Diplomat der Volksrepublik China, der Botschafts-Gesandte Zhang Junhui, sowie der Gesandte Botschaftsrat für Kultur, Sport und Tourismus, Chen Jianyang, nach Heidelberg. miro (Bild: Gerold)

