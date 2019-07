China lässt Konfuzius sprechen

„Zer-ris-sen: Wenji: Auf der Suche nach Heimat“, so der Name der Kammeroper, die in der vergangenen Woche in Heidelberg und Ludwigsburg aufgeführt wurde. Es ist eine Geschichte über eine junge Dichterin, die in die Mongolei verschleppt wird, während ihr Vater als Intellektueller im China der Han-Zeit drangsaliert wird. Geschrieben hat die Oper eine in Hongkong geborene Komponistin, ein Teil

...