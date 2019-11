Chinesisches Filmwochenende

Heidelberg.Im Karlstorkino werden am Wochenende, 16. und 17. November, insgesamt sechs ausgewählte chinesische Filme gezeigt. Anlass ist der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China.

In „My people, my country“ (2019) lassen sieben erfolgreiche Regisseure die Geschichte der letzten 70 Jahre Revue passieren. Die anderen fünf historischen Filme beschäftigen sich mit den Beziehungen zwischen China und dem Ausland. Die Politsatire „Der Fall der schwarzen Kanone“ (1985) ist eine chinesisch-deutsche Koproduktion, in der ein Dolmetscher in Spionageverdacht gerät. Zu den jeweiligen Filmen wird die Sinologin Isabel Wolte einführende Worte sprechen. Die Karten kosten pro Film 7,50 Euro. julb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019