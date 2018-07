Chöre lassen Altstadt klingen

Anzeige

Heidelberg.2000 Sänger aus mehr als 30 Gruppen haben die Heidelberger Altstadt zu einer riesigen Chorbühne gemacht. Auf öffentlichen Plätzen und in Gebäuden traten die Sänger am Samstag auf – auch in der Heiliggeistkirche (unser Foto). Die Formationen konnten sich einem neuen Publikum präsentieren – und für Altstadt-Besucher wurde der Stadtbummel zur musikalischen Entdeckungstour. Bild: Rothe