Clubs öffnen tagsüber ihre Türen

Rhein-Neckar.Wie läuft ein Soundcheck ab und wann beginnt für Clubbesitzer samt Personal der Arbeitstag? Diese Fragen will der europaweite „Open Club Day“ am Samstag, 1. Februar, beantworten. Zum ersten Mal beteiligen sich auch zehn Clubs aus der Metropolregion am Aktionstag und öffnen ihre Türen. „Oft ist der erste Kontakt negativ. Das wollen wir ändern und Verständnis für beide Welten schaffen“, sagt Hendrik Meier.

Der Mannheimer Nachtbürgermeister hat mit dem Verein Eventkultur Rhein-Neckar und Clubbesitzern ein eigenes Angebot für den Aktionstag organisiert. Auf dem Programm, das bis in die Nacht geht, stehen kostenlose Rundgänge durch die Musikstätten, und Türsteher, DJs sowie Barkeeper erklären ihre Arbeit. Sie zeigen Besuchern auch, wie man richtig Cocktails mixt oder als DJ die Tanzwütigen bei Laune hält.

Europaweiter Aktionstag

Der Tag der offenen Clubtür findet jährlich am ersten Samstag im Februar europaweit statt. Dabei öffnen mehr als 115 Veranstaltungsorte und Clubs aus 15 europäischen Ländern tagsüber ihre Türen, um Nachbarn, Clubkultur-Interessierte oder die Verwaltung einzuladen. In Deutschland nehmen dieses Jahr 30 Musikspielstätten aus sieben Städten teil. Der Aktionstag soll aufzeigen, was diese Kulturbetriebe wirklich sind: Arbeitgeber und Motoren der Stadtentwicklung, aber auch soziale Orte, die sich um ihr Viertel kümmern sowie die künstlerische Entwicklung der Musikszene fördern.

In Mannheim sind Das Zimmer, Ella & Louis und das MS Connexion Complex beteiligt, in Heidelberg die Halle02, Karlstorbahnhof, Cave 54 und die Breidenbach Studios. Parallel zum Programm führen Tobias Breier von Eventkultur in Heidelberg und Nachtbürgermeister Meier in Mannheim Vertreter von Politik, Verwaltung und Presse durch das Nachtleben.

Info: Weitere Clubs und Programm unter www.eventkultur-mrn.de

