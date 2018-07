Comics selbst zeichnen

Zwei Workshops im Comiczeichnen für Anfänger und Fortgeschrittene von neun bis 13 Jahren bietet das Kulturfenster an. Diese finden am Samstag, 19. Juni, und Samstag, 3. Juli, jeweils von 10.30 bis 13.30 Uhr in der Kirchstraße 16 in Heidelberg-Bergheim statt.

In diesen Workshops sollen zeichnerische Grundlagen vermittelt, verschiedene Typen und Stile von Comics vorgestellt sowie Techniken

...

Sie sehen 48% der insgesamt 834 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.06.2010