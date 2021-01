Corona-Ausbruch in Residenz

Heidelberg.Im „Augustinum“, der Seniorenresidenz in Heidelberg-Emmertsgrund, hat es einen Ausbruch des Coronavirus gegeben. Unter den Bewohnern gebe es derzeit zehn bestätigte Infektionen, elf Mitarbeiter seien ebenfalls positiv auf SARS-CoV2 getestet worden. Das hat ein Sprecher des Unternehmens dieser Redaktion bestätigt. Eine Bewohnerin soll im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sein. Immerhin: „Erfreulicherweise hat sich die Zahl der Infektionen im Augustinum Heidelberg seit dem vergangenen Freitag nicht mehr erhöht“, erklärt Sprecher Matthias Steiner. Die zehn infizierten Bewohner litten „allesamt unter leichtem Verlauf“. Die Betroffenen würden auf ihren Zimmern betreut.

Mitarbeiter bleiben daheim

Auch bei den Mitarbeitern sei die Zahl der Infizierten seit Freitag gleich geblieben. Diese elf Personen seien nicht im Dienst und kämen erst nach einer Freigabe durch den Arzt wieder zurück an den Arbeitsplatz. Die Senioren-Wohnanlage wird nicht als stationäre Pflegeeinrichtung geführt, die Bewohner mieten Wohnungen an und es gibt einen ambulanten Pflegedienst im Haus. Außerdem sind Gemeinschaftseinrichtungen wie Restaurants, ein Veranstaltungssaal, Geschäfte und ein Schwimmbad für die rund 320 Bewohner vorhanden.

Als Einrichtung des betreuten Wohnens wurde das „Augustinum“ noch nicht durch ein mobiles Impfteam betreut, weil die Gesundheitsbehörden solche Häuser noch nicht in der ersten Phase berücksichtigt hat. Es sollen aber bald Termine im Haus angeboten werden, heißt es, man sei im Gespräch mit den Behörden. Die Bewohner müssen sich bis dahin selbstständig um eine Reservierung in einem der Impfzentren der Region kümmern. Am Freitag nimmt auch das Kreis-Impfzentrum im Gesellschaftshaus Pfaffengrund seine Arbeit auf. Das Zentrale Impfzentrum in Patrick-Henry-Village oder das Impfzentrum auf dem Mannheimer Maimarktgelände bieten sich außerdem an.

Inzidenz in Heidelberg sinkt

Die gemeinnützige GmbH Augustinum mit Sitz in München verwaltet 23 Seniorenresidenzen sowie zwei Sanatorien für Menschen mit Demenz. Mehr als 7500 Senioren leben in den Häusern. Kurz vor Weihnachten hatte das Unternehmen gemeldet, dass bundesweit 97 Bewohner infiziert seien – meist als Einzelfälle. Im November und Dezember waren 18 Bewohner verstorben.

In Heidelberg sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter: Sie lag am Dienstag bei 94,8, meldet das Kreisgesundheitsamt. Zwei Tote wurden gemeldet: eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren und ein Mann über 90 Jahren.

