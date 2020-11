„Corona-Gefühl“ auf der Spur

Heidelberg/Erfurt.Während Experten die dritte Welle im Frühjahr kommen sehen und manche Zeitgenossen noch die aktuell zweite Welle leugnen, ist „COSMO“ schon bei seiner 27. „Corona-Welle“ angelangt: Das Projekt unter der Regie der Universität Erfurt will das Wissen über die Pandemie, das Schutzverhalten der Menschen und die Risikowahrnehmung erfassen. Die Ergebnisse sollen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen – dafür setzt sich seit Oktober die in Heidelberg ansässige Klaus Tschira Stiftung ein. Ziel: „Korrektes, hilfreiches Wissen anzubieten und Falschinformationen sowie Aktionismus vorzubeugen.“

Hamsterkäufe, Demonstrationen, Verschwörungsmythen oder das Bedürfnis nach Chaos: Das sind immer wieder diskutierte Stichworte. Sie werden in den nahezu wöchentlich veröffentlichten „COSMO“-Untersuchungen angesprochen und erklärt.

„Es nimmt ein wenig die Aufgeregtheit heraus aus dem täglichen Mediengewitter, hilft Dinge einzusortieren“, betont Studienleiterin Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt.

Mit der Förderung durch die Klaus Tschira Stiftung wurde möglich, „die Daten auf der Webseite grafisch anschaulicher aufzubereiten, sie für die Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen und so zu präsentieren, dass sie weit über Wissenschaft und Medien hinaus verständlich sind“, beschreibt Sprecherin Kirsten Baumbusch.

Partner von „COSMO“ sei das Science Media Center Germany (SMC), das von der Klaus Tschira Stiftung mitgegründet wurde.

Akzeptanz von Einschränkungen

Die „COSMO“-Untersuchung zeigt, dass junge Menschen sich weitaus belasteter fühlen als ältere Menschen und mehr psychologische Unterstützung brauchen, auch wenn sie das Risiko einer Infektion für sich selbst geringer einschätzen.

985 Personen sind am 17./18. November für die aktuelle Ausgabe des „COVID-19 Snapshot Monitoring“ – der 27. Befragungswelle – angehört worden. Die Akzeptanz von Einschränkungen der Lebensweise ist recht hoch: 80 Prozent der Befragten erklärten sich bereit, auf nicht notwendige „Ausflüge“ nach draußen zu verzichten – mit Bus und Bahn zu fahren oder Freizeitaktivitäten nachzugehen.

Genauso hoch ist der Anteil derer, die aufs Feiern verzichten möchten oder alles tun wollen, um Risikopatienten zu schützen. Allerdings zeigten sich auch nur drei Viertel der Befragten einverstanden mit jener November-Lockdown-Regelung, wonach ausschließlich Personen aus einem einzigen anderen Haushalt getroffen werden sollten (74 Prozent). Noch schwerer scheint es vielen zu fallen, den Kontakt zu den eigenen Kindern einzuschränken. 66 Prozent stehen dahinter.

Laut dieser Untersuchung lehnen vor allem Menschen mit einem höheren Bildungsniveau ab, auf das Zusammensein mit den eigenen Kindern vorübergehend zu verzichten. Die Offenheit, sich freiwillig selbst in eine Quarantäne zu begeben, ist weniger groß ausgeprägt als die Bereitschaft, einige Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Unterschiede gibt es auch bezüglich Alter und Geschlecht: „Die Bereitschaft ist geringer bei Personen mit niedrigem Vertrauen in Institutionen, niedriger Risikowahrnehmung und Sorge sowie bei Männern und Jüngeren“, heißt es im aktuellen Bericht mit Blick auf die Akzeptanz der aktuellen November-Einschränkungen.

Angst vor Ansteckung gleich hoch

Drei Viertel der Mitte November befragten Deutschen zeigte sich überzeugt davon, dass eine drastische Reduzierung der Kontakte dabei helfen kann, die Pandemie in den Griff zu bekommen. 24 Prozent denken das aber nicht – oder sind sich nicht sicher, dass es stimmt.

44 Prozent der Eltern denken übrigens, ihr Kind wird (eher) an Covid-19 erkranken. Und wie schätzen die Befragten das Risiko, sich selbst anzustecken, ein? Die „COSMO“-Studie beobachtet die Wahrnehmung der Ansteckungswahrscheinlichkeit seit März kontinuierlich. Im Moment liegen die Werte – nach einer leichten Veränderung über den „lockeren“ Sommer – wieder sehr ähnlich wie bei der ersten Welle im März: 31 Prozent befürchten „extrem/eher wahrscheinlich“, sich anzustecken, 34 Prozent halten das für „extrem/eher unwahrscheinlich“ und mehr als ein Drittel sind „teils, teils“ unentschlossen bei der Einschätzung.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020