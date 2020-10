Corona stoppt Academics Heidelberg

Heidelberg.Heidelberg. Ein Heimspiel-Knaller in der neuen Halle, das war der große Traum der MLP Academics zum Saisonstart. Doch daraus wurde nichts - und jetzt gab es am Donnerstagabend auch noch die kurzfristige Absage der ersten Aufgabe an diesem Freitag bei den Gladiators Trier. Die Heidelberger Korbjäger müssen bis nächsten Mittwoch in häusliche Quarantäne, da zwei Akteure von Testspielgegner

...