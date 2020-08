Corona-Verstöße auf der Neckarwiese - Heidelberg verschärft Maßnahmen

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim wollen mit verschiedenen Maßnahmen gegen die zu vollen Neckarwiesen vorgehen. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, halte "das Verhalten einiger Menschen auf der Neckarwiese in den Nächten des ,Corona-Sommers' Stadt und Polizei auf Trab". Mehrmals musste die Grünfläche in den letzten Wochen geräumt werden, auch haben sich immer wieder Anwohner massiv über Lärmbelästigungen beschwert.

Ab sofort bleibt daher die Beleuchtung auf der Neuenheimer Neckarwiese komplett ausgeschaltet. Laut Pressemitteilung hatte die Beleuchtung zuletzt den Effekt, dass viele Menschen nach Einbruch der Dunkelheit auf der Wiese geblieben sind. Zudem wird die Zufahrt zur Neckarwiese in den Nachtstunden nicht mehr so leicht möglich sein - welche Maßnahmen hierzu ergriffen werden, teilt die Stadt nicht mit.

Mehr Hinweisschilder

Auch eine erhöhte Präsenz der Polizei sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes soll dazu führen, dass die Corona-Regeln und die Lautstärke auf der Neckarwiese besser eingehalten werden. Zwischen 23 und 4 Uhr sollen vermehrt Streifen unterwegs sein. Als vierte Maßnahme werden zusätzliche Schilder aufgestellt, die die Besucher der Grünfläche auf die Corona-Verordnung des Landes hinweisen.

Auf der Neckarwiese - wie auch auf anderen öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg - dürfen sich nicht mehr als 20 Menschen in einer Gruppe versammeln und es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. „Bei allem Verständnis kann das Feiern auf der Neckarwiese nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein funktionieren", so Polizeipräsident Andreas Stenger.