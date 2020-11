Coronavirus: Vier Todesfälle in Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Rhein-Neckar/Heidelberg.Im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg hat es mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion gegeben: Laut dem zuständigen Amt sind ein Mann zwischen 90 und 100 Jahren und eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus dem Landkreis verstorben. In Heidelberg sind eine Frau zwischen 90 und 100 und ein Mann im Alter von 80 bis 90 Jahren gestorben. Zudem meldete da Amt am Dienstag 123 Neuinfektionen im Kreis und 34 Neuinfektionen in Heidelberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 157,4 beziehungsweise für Heidelberg bei 157,3 und sinkt damit weiterhin.

Seit Beginn der Pandemie sind somit insgesamt 4827 Personen im Rhein-Neckar-Kreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. 70 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Als genesen gelten 3707 Personen.

In der Stadt Heidelberg sind insgesamt 1544 positiv Getestete bekannt. 1242 sind genesen. Gestorben sind zwölf Personen.

