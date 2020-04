Covid-19-Diagnose in Minuten?

Heidelberg.Der Kampf gegen das Virus ist auch ein Wettlauf mit der Zeit – bei der Entwicklung eines Impfstoffs genauso wie bei der Entwicklung eines Medikaments gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Ein Konsortium aus Heidelberg setzt bei der Diagnose an: Es will mit Künstlicher Intelligenz eine Blitz-Diagnose per Computertomographie verfeinern und bewirbt sich mit dieser Idee um eine millionenschwere

...