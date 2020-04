Covid-19-Koordinierungsstelle am Uniklinikum Heidelberg eingerichtet

Heidelberg.Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, hat gemeinsam mit den weiteren Krankenhäusern in Heidelberg sowie den kreiseigenen GRN-Kliniken unter Leitung des Universitätsklinikums Heidelberg eine Covid-19-Koordinierungsstelle eingerichtet. Sie dient als zentrale Anlaufstelle für einen bedarfsentsprechenden Umgang mit stationär aufgenommenen und an Covid-19 erkrankten Patienten, meldete der Kreis heute in einer Pressemitteilung. In Echtzeit sollen die Ärztinnen und Ärzte mittels einer Software so einen Überblick erhalten, wo im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg welche Kapazitäten vorhanden sind.

„Es ist wichtig, die Verteilung der Patienten und die Belegung der Betten in Heidelberg und der Region zentral zu koordinieren", äußerte sich Professor Popp, Sektionsleiter Notfallmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg, und gemeinsam mit Pneumologe Michael Preusch Leiter der Covid-19-Koordinierungsstelle zum Bedarf einer solcher Einrichtung.

Kapazitäten erweitert

Technische Grundlage des Zusammenschlusses ist eine mit Unterstützung des Softwarekonzerns SAP aufgesetzte gemeinsame Datenplattform, auf der die Krankenhäuser möglichst aktuell ihre verfügbaren Kapazitäten melden. Schon seit Wochen bereiten sich laut Pressestelle die Kliniken in der Region auf eine steigende Zahl von Patienten vor - und haben entsprechend ihre Kapazitäten ausgeweitet.

Momentan werden für Covid-19-Patienten aller Behandlungsstadien - das heißt Isolier-Normalstation, Intensivstation und Intensivbetten mit Beatmungsgeräten - laut Rhein-Neckar-Kreis insgesamt rund 370 Betten koordiniert. Aktuell seien davon etwa 140 mit Covid-19-Patienten belegt.

Die Zahl der durch die Covid-19-Koordinierungsstelle verwalteten Betten kann durch die Krankenhäuser der Region kurzfristig erweitert werden, ließ der Kreis verlauten. Dazu wurde ein sogenannter interklinischer Stab eingerichtet, in dem neben dem Bettenthema auch die Frage der Logistik zur Versorgung mit Schutzausrüstung und ein gemeinsames Behandlungsschema für Covid-19-Patienten erörtert werden.

„Durch diese Instanz können frühzeitig Maßnahmen wie etwa notwendige Verlegungen für die bestmögliche Therapie zwischen den Kliniken, aber auch andere Dinge wie Behandlungsmethoden besprochen werden“, erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Rainer Schwertz. Ein Austausch der behandelnden Ärztinnen und Ärzte findet demnach über alle Häuser statt.