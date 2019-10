Dacharbeiten vermutlich Ursache des Feuers

Heidelberg.Michaela Roßner

Das Feuer im Neubau des Königstuhl-Hotels in Heidelberg geht vermutlich auf Bitumenarbeiten auf dem Dach zurück. Das hat Norbert Schätzle, Sprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim, am Mittwoch mitgeteilt. Bei dem Brand am Dienstagabend war Schaden von rund 20 000 Euro entstanden. Weder Menschen, noch die Raubvögel der benachbarten Falknerei „Tinnunculus“ seien verletzt

...