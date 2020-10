DAI-Diskussion im Internet

Heidelberg. „Auf der Kippe?“ ist eine Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 22. Oktober, überschrieben, die um 20 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut beginnt. Dabei geht es um „Tipping Points“ – Kipppunkte in Sachen Demokratie, radikale und unvorhersehbare Entwicklungen. Anders als angekündigt, wird sie nicht als Hybridveranstaltung, sondern ausschließlich als Live-Stream angeboten. Es diskutieren: Claus Leggewie, Kultur- und Politikwissenschaftler an der Universität Essen, Evolutionsbiologe Axel Meyer (Uni Konstanz) und Maren Urner, Medienpsychologin und Journalistin (HMKW Köln).

