Dalai Lama spricht über Glück und Verantwortung

Ihr Gesprächspartner aus Indien beginnt seinen Tag stets um 3 Uhr mit Meditation, bevor er um 5 Uhr einen Morgenspaziergang unternimmt, wie ein Sprecher berichtet. Bei Regen weicht der Tibeter auch gerne einmal auf ein Laufband drinnen aus. Außerhalb seines indischen Zuhauses ist er nicht zwingend Vegetarier, heißt es weiter. Tenzin Gyatso ist am 6. Juli 1935 in eine Bauernfamilie im Nordosten Tibets geboren worden. Als er zwei Jahre alt war, wurde der Junge, dann Lhamo Dhondup genannt, als Reinkarnation des 13. Dalai Lama, Thubten Gyatso, identifiziert.

Mit sechs Jahren begann sein Unterricht in Sanskrit-Grammatik, Logik, Medizin, Philosophie, Astrologie und anderen Fächern. Vom Sommer 1958 bis Februar 1959 durchlief er im Jokhang Tempel in Lhasa seine abschließende Prüfung und beendete die Ausbildung mit dem höchsten Doktorgrad der buddhistischen Philosophie. Nach der chinesischen Invasion in Tibet ging der Dalai Lama ins Exil. Seither versucht er vom nordindischen Dharamsala aus die Demokratisierung Tibets voranzutreiben. Für seinen unermüdlichen Kampf hat er 150 Auszeichnungen erhalten, darunter 1989 den Friedensnobelpreis. In mehr als 67 Ländern auf sechs Kontinenten und in 110 Büchern hat er seine Botschaft verbreitet. 2011 erklärte der Dalai Lama seinen Rückzug als politisches Oberhaupt zugunsten einer demokratisch gewählten Regierung, dem Gaden Phodrang. In etwa fünf Jahren, hat Tenzin Gyatso erklärt, möchte er mit führenden Buddhisten und dem Volk entscheiden, ob es einen 15. Dalai Lama geben soll.

Der öffentliche Kartenverkauf (78 Euro beziehungsweise 48 Euro für Stehplätze) startet am 13. Juli. Schon am 11. Juli haben DAI-Mitglieder die Möglichkeit, für 62 Euro Tickets zu kaufen (www.dai-heidelberg.de). Per Mail an dalailama@dai-heidelberg.de können vorab Fragen eingesandt werden, die nach einem Losverfahren berücksichtigt werden.

