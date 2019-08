Dankbarkeit und Familienglück

Heidelberg.Der Erfolg gelungener sozialer Projekte drückt sich meist in Zahlen aus – und doch im besten Fall in zufriedenen Menschen. Atefen Eissapour ist ein Beispiel dafür. Die Mutter aus dem Irak war noch vor einem Jahr ein unglückliches Häufchen Elend und wurde von der „Heidelberger Familienwerkstatt“ betreut. Nun hat sie Bürgermeister Wolfgang Erichson bei einem Termin seiner Sommertour überrascht – strahlend vor Glück.

Überschwänglich bedankte sich die Irakerin beim Dezernenten und bei Gertrud Brich, der stellvertretenden Leiterin des Amtes für Chancengleichheit. An ihrer Seite: Sohn Muhammad. Um ihn war es auch beim Termin der Erichson-Sommertour vor einem Jahr gegangen, als der Bürgermeister die „Familienwerkstatt“ besucht hatte: Da er nach ihr geflüchtet und nach Deutschland gekommen war, war Mohammad einem anderen Landkreis zugeordnet worden. Er lebte in der Nähe von Mosbach und musste nicht nur Traumen, sondern auch eine psychische Krise überwinden. Die Mutter machte sich große Sorgen. Dazu stand zu befürchten, dass sie ihre Wohnung verlieren würde. In Trennung lebend, stand ihr nurmehr eine kleinere Wohnung zu. Die Lösung war, den Sohn nach Heidelberg zu holen. Erichson setzte sich persönlich dafür ein. Das Problem: Muhammad war bereits volljährig. „Das hat die Familienzusammenführung schwierig gemacht“, erinnert sich Erichson. Schließlich klappte es.

Die Familienwerkstatt kümmert sich seit 2015 um Familien im Leistungsbezug des Jobcenters Heidelberg. Träger ist das Berufsbildungswerk Neckargemünd. Jede Familie bekommt einen Sozialpädagogen als festen Ansprechpartner. Die Teilnehmenden schlägt das Jobcenter Heidelberg vor. „Nun bringen wir Muhammad noch in eine Ausbildung“, verspricht Erichson, dieser Erfolgsgeschichte noch eins draufzusetzen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019