Das Eine überragt alles

Persönlichkeiten wie Jens Halfwassen ist es zu verdanken, dass die akademische Philosophie in Heidelberg bis heute einen exzellenten Ruf genießt. Und Gelehrte wie er vermögen zudem, auch eine weitere Öffentlichkeit zu erreichen. Nun hat die Universität bestätigt, dass der Heidelberger Ordinarius schon am vergangenen Wochenende im Alter von 61 Jahren plötzlich verstorben ist.

Halfwassen stand dafür ein, dass ein traditionsgeprägtes, die gesamte Philosophiegeschichte überblickendes Denken in Heidelberg weiter einen prominenten Ort hat – ein Denken, das im 20. Jahrhundert mit Namen wie Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer, Robert Spaemann oder Dieter Henrich verbunden war. Ein Denken auch, für das schon einer der ganz Großen der Geistesgeschichte stand, der ebenfalls zeitweilig in Heidelberg lehrte: Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Kontakt zu Physik und Theologie

Der Letztgenannte war ein fester Referenzpunkt in Halfwassens Denken; mit allen Genannten teilte er die Zuversicht, dass die Welt mehr ist als die Summe ihrer sicht- und naturwissenschaftlich klar vermessbaren Erscheinungen. Zuletzt hatte er besonders das Gespräch mit Quantenphysikern gesucht, um seiner Überzeugung weitere Argumente hinzuzufügen. Mit Theologen wie Christoph Markschies, ebenfalls früher in Heidelberg tätig, fühlte er sich ohnedies verbunden.

In seinen Büchern setzte sich Jens Halfwassen mit Klassikern des metaphysischen Denkens auseinander, besonders mit Platon und Plotin, dem Hauptvertreter des sogenannten Neuplatonismus der Spätantike. Seit 1999 lehrte Halfwassen in Heidelberg; er begründete hier die Gadamer-Stiftungsprofessur für Geisteswissenschaften und leitete die Karl-Jaspers-Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften. Halfwassen war tief davon überzeugt, dass eine höhere Einheit alles überragt und hinter den Dingen eine vereinigende Kraft liegt. Sein Vermögen, bleibende Einsichten und Gedanken der Tradition auf den Punkt zu bringen, hat Zuhörer oft beeindruckt. Überzeugt war Halfwassen nicht zuletzt von der Grundidee Platons, dass es Unsterblichkeit gibt und wir daran teilhaben – und das auch ganz real, nicht nur in Form bleibender Gedanken.

