Das Gespräch mit dem Dalai Lama im Livestream

Heidelberg.Vor der Stadthalle empfangen rote Luftballone mit Zitaten des Buddhisten die Besucher. Sie hängen an kleinen Töpfchen mit Glücksklee: 1350 Zuhörer werden heute ab 9.30 Uhr in Heidelberg mitverfolgen, was der Dalai Lama, geistliches Oberhaupt der Tibeter, zum Thema Glück zu sagen hat.

Für die Veranstaltung gibt es keine Karten mehr. Das Gespräch können Sie hier im Livestram verfolgen.

Das geistliche Oberhaupt der Tibeter spricht mit der Hirnforscherin Prof. Dr. Hannah Monyer, dem Altersforscher Prof. Dr. Andreas Kruse und dem Astrophysiker Prof. Dr. Matthias Bartelmann.

Die Veranstaltung findet als Vorprogramm zum jährlichen "International Science Festival – Geist Heidelberg" (12. Oktober bis 16. Dezember 2018) statt.

Der Dalai Lama folgte der Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) in Heidelberg. Das DAI bietet auch den Livestream an.