„Das ist eine Katastrophe“

Heidelberg.Die Bedeutung des Tagesordnungspunktes offenbarte sich schon in einer rund halbstündigen Sitzungspause. Bis zur letzten Sekunde versuchte Oberbürgermeister Eckart Würzner auf die Gemeinderäte einzuwirken, ehe es in die Diskussion und Abstimmung über den zukünftigen Standort des in die Jahre gekommenen Heidelberger RNV-Betriebshofes ging. Genervt redete er auf Vertreter der Grünen ein, vor dem

...