Das Leben im Mittelalter

Lorsch.Wie haben die Menschen zur Zeit Karls des Großen, der 768 bis 814 regierte, gelebt? Das kann man im UNESCO Welterbe Kloster Lorsch und seinem experimentalarchäologischen Freilichtlabor Lauresham sehr anschaulich erleben. Lauresham – das ist eine Fläche von 4,1 Hektar, also knapp sechs Fußballfelder, mit einem idealtypischen Modell eines karolingischen Herrenhofs voller Wirtschafts-, Wohn- und Stallbauten sowie Wiesen, Weiden, Gärten und Ackerfläche, ja sogar zahlreichen Tieren. Ein Besuch des Geländes ist wochentags (Di bis Fr.) bei Führungen um 11, 13 und 15 Uhr möglich (Eintritt: 7 Euro, fünf Euro ermäßigt, Familienkarte 16,50 Euro). Am Wochenende kann Lauresham ohne Führung besucht werden. (Eintritt: fünf Euro, drei Euro ermäßigt, Familienkarte 11,50 Euro). Stets ohne Eintritt zugänglich sind Klosterareal, Kräutergarten sowie der Pfingstrosengarten, der gerade in herrlicher Blüte steht. Info: www.kloster-lorsch.de. (Bild: Michael C. Thumm):

