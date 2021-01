Das Netz als Kulturbühne

Tritt am 22. Januar auf: Jacqueline Feldmann. © Jacqueline Feldmann

Der Heidelberger Karlstorbahnhof kündigt mehrere Veranstaltungen als Online-Auftritte im Internet an. Los geht’s am Freitag, 22. Januar, 18.30 Uhr, mit einem Stand-Up-Comedy-Programm von Jacqueline Feldmann unter dem Motto „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“. Am 23. Januar, 18.30 Uhr, wird ein Auftritt der Kabarettistin und Poetry-Slammerin Fee Brembeck gestreamt. Beide Shows finden auf der Plattform Zoom statt. Erforderlich ist jeweils bis 16 Uhr am Veranstaltungstag eine Anmeldung per E-Mail unter: info@karlstorbahnhof.de. Die Veranstaltungen sind laut Karlstorbahnhof nach Anmeldung kostenlos, Spenden würden gerne entgegengenommen. Weitere Termine: Mittwoch, 27. Januar, 19 Uhr, „Word Up!“ – Online-Poetry Slam, Freitag, 5. Februar, 20 Uhr: Geistha, Electropop aus Mannheim, Anmeldung jeweils per Mail. gespi

Info: Info unter: karlstorbahnhof.de

