Das öffentliche Gedächtnis

Heidelberg.Lebhaft und etwas chaotisch sei die Gründung des Heidelberger Geschichtsvereins im Jahr 1993 abgelaufen, erinnerte sich Norbert Giovannini. Zwei Mal habe man die Satzung besprechen müssen, ehe sein Mitstreiter Hans-Martin Mumm als damaliger Leiter des Kulturamtes Erster Vorsitzender werden konnte. Heute, mit 70 Jahren, bekleidet Mumm dieses Amt noch immer. Er legte während der Feier des Silberjubiläums im Kurpfälzischen Museum Wert darauf, dass auch die Arbeit seiner Vorstandskollegen nicht aus dem Blick geriet.

Im Blauen Salon des Palais Morass stellten die Festredner turnusgemäß das 23. Jahrbuch vor, für dessen Redaktion Norbert Giovannini verantwortlich zeichnet und das laut Museumsdirektor Frieder Hepp ein „Schatz der Heidelberger Geschichte“ sei. Als gesellschaftliche Plattform ohne ausgeprägte Hierarchien sei der Verein eine notwendige Ergänzung zur universitären Historiografie, hielt Hans-Martin Mumm fest. Mit Vorträgen, Stadtführungen und dem Bereitstellen von Informationen für Laien und Fachleute trügen die ehrenamtlichen Mitglieder zur Identitätsbildung bei. Viele der im Jahrbuch aufgelisteten Gratulanten beschrieben darin ihre Vorfreude auf jedes neue Exemplar. Jedes einzelne warte mit unterhaltsamen und immer fundierten Aufsätzen über lokalhistorische Kuriositäten auf oder bringe bisher unbekannte Facetten der Heidelberger Geschichte ans Licht. Auch die digitale Enzyklopädie des Vereins als Fundgrube für eigene Recherchen fand in den Glückwünschen lobende Erwähnung. Die aktuelle Ausgabe schlage wieder einen weiter Bogen. Dieses Mal geht es etwa um den an der Heiliggeistkirche tätigen katholischen Komponisten Johann Joseph Bode, um „Originale“ des 19. Jahrhunderts wie den Neckarschiffer Georg Ackermann oder um den unruhigen Schulalltag am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium im Jahr 1968.

Altersschnitt im Auge behalten

Zwar sah Norbert Giovannini den derzeit rund 200 Mitglieder starken Verein samt Vorstand gut aufgestellt, doch müsse man den steigenden Altersdurchschnitt im Auge behalten. Kooperationen mit Schulen und der Universität, die Jugendliche für die Geschichte ihres Heimatortes begeistern und potentielle neue Mitglieder ansprechen sollten, könnten Abhilfe schaffen.

So fand auch der Bericht über ein Projekt des Elisabeth-von-Thadden-Gymnasiums in Wieblingen seinen Weg ins Jahrbuch. Neuntklässler besuchten im vergangenen Jahr das ehemalige Konzentrationslager Neckarelz. Die dort zu Tode gekommen-en Zwangsarbeiter kamen bis Oktober 1944 in das Krematorium nach Heidelberg. Ihre Asche wurde an einem bisher unbekannten Ort auf dem Friedhof in Kirchheim verscharrt. Eine von den Schülern entworfene Gedenktafel erinnert nun dort an sie. Die Verdienste des Geschichtsvereins um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus lobte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Weil der als Gastredner vorgesehene Professor Hermann Wiegand, Vorsitzender des Mannheimer Altertumsvereins, kurzfristig erkrankte, las der pensionierte Geschichtslehrer, Volker von Offenberg, das Manuskript seines Freundes vor. Historische Vereine wie in Heidelberg und Mannheim als bürgerliche, aus aufklärerischen Lesegesellschaften hervorgegangene Institutionen, die ein regionales Geschichtsbewusstsein etablierten, seien ein unverzichtbarer Teil des öffentlichen Gedächtnisses.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018