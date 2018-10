Das „Restaurant auf Zeit“ im Bahnbetriebswerk wird jeden Tag neu eingerichtet

Ein Gastro-Trend erobert nun auch Heidelberg: „Stories Pop-Up Kitchen“ heißt das „Restaurant auf Zeit“, das bis Mitte Januar im Bahnbetriebswerk öffnet. Den Gast erwarten vier Gänge (und Zwischengänge), serviert vom erfahrenen Team, das auch das „NEO“-Restaurant an der Halle 02 und das Palais Prinz Carl bewirtschaftet.

Jeder Gast bekommt zur selben Zeit den gleichen Gang – zur Wahl stehen beim phantasievollen Menü eine vegetarische oder eine Fleisch- Variante. Der Aufwand für das kulinarische Erlebnis ist groß, wie Swen Schmidt, einer der vier Geschäftsführer, erklärt. Die sonst für Schulungen und andere Veranstaltungen genutzten Räume werden nach jedem Restaurantabend komplett ausgeräumt.

Wolfram Glatz vom Atelier Kontrast hat das „Restaurant auf Zeit“ rustikal mit Designerchic kreiert und mit tropischen Pflanzen wohnlich gemacht. Die Einrichtung mit Kupferblech belegten schweren Tischen, Stühlen und Designerlampen wird immer wieder neu zusammengestellt. 80 bis 100 Gäste können gleichzeitig bewirtet werden. Dazu gibt es zwei gläserne „Dining-Boxen“ für kleine Gruppen. Das Menü kostet 69 Euro plus Getränke.

Qualität und kulinarischer Genuss stehen laut Schmidt im Vordergrund des exklusiven, zeitlich begrenzten Angebots. Die einzelnen Gänge entführen – audiovisuell begleitet – in eine Geschichte.

Dennoch bleibt es gemütlich genug, um sich auch ungestört beim Essen unterhalten zu können. Neue Gastronomie- und Cateringkonzepte zu probieren, statt „immer gleich aufzutischen“ macht für Schmidt den Reiz der „Pop-Up Kitchen“ aus. Gewöhnungseffekte wie bei neuen stationären Restaurants, die erst überrannt und dann gemieden werden, wird es nicht geben, denn „Stories“ wird es vielleicht später an anderer Stelle – mit anderem Menü – noch einmal geben, aber nie wieder genau so. Reservierung für „Stories“ (Adresse: Am Bahnbetriebswerk 5) kann man im Internet bis jeweils 17 Uhr tätigen unter www.stories-popup-kitchen.de. miro

