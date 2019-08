Defekt an der Elektrik

Bei dem Feuer in der Strandbar entstand 100 000 Euro Schaden. © Priebe

Heidelberg.Das Feuer in einer Strandbar im Neuenheimer Feld am Mittwoch vor einer Woche geht auf einen technischen Defekt zurück. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bei dem Brand war Schaden von 100 000 Euro entstanden.

Die Strandbar, die aus mehreren Seecontainern bestand und auch das Lager der Bar beinhaltete, war durch das Feuer völlig zerstört worden. Kurz nach 6 Uhr waren die Flammen am 14. August in der Bar in der Tiergartenstraße bemerkt worden. Sachverständige ermittelten einen Defekt der Elektrik. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019