Demo gegen Atomwaffen

Mit Plakaten zogen die Demonstranten am Freitag durch die Stadt. © Philipp Rothe

Heidelberg.25 bis 30 Menschen sind am Freitag dem Aufruf der Initiative Heidelberger Friedensratschlag gefolgt und haben mit einem Demozug durch die Innenstadt gegen Atomwaffen protestiert. Anlass war die Ratifizierung des UN-Atomwaffenverbotsvertrags, wie Organisatorin Renate Wanie von der Initiative mitteilte. Ab 11 Uhr versammelten sich die Demonstranten auf dem Bismarckplatz, wo Wanie eine Ansprache hielt. „Es gibt einen Grund zu feiern, denn von heute an sind die zerstörerischsten aller Massenvernichtungswaffen völkerrechtlich verboten“, sagte sie. Vom Bismarckplatz lief der Zug mit Plakaten und Bannern in Richtung Heiliggeistkirche. „Mit Masken und gebührendem Abstand“, wie Wanie versichert. In der Kirche habe es dann eine Friedensandacht gegeben, an der rund 40 Personen teilgenommen hätten.

Gleichzeitig ließ die Stadt am Freitag im Rahmen der Aktion „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) eine grün-weiße Flagge mit Friedenstaube am Rathaus hissen. Somit setzte Heidelberg mit rund 350 Städten und Gemeinden in Deutschland und fast 8000 Städten weltweit ein Zeichen gegen Atomwaffen, teilte die Verwaltung mit. „Als Mitglied der Mayors for Peace begrüßen wir ausdrücklich das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. jei

