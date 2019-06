Den Anwohnern stinkt's gewaltig

Heidelberg.Warm ist es an diesem späten Vormittag. Es ist 11 Uhr, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und kaum ein Lüftchen weht. Was wie das perfekte Frühlingswetter klingt, ist für die Anwohner des Gewerbegebiets im Heidelberger Stadtteil Wieblingen ein Problem: Denn gerade weil kein Wind weht, stinkt es. Es riecht nicht besonders stark, aber doch stark genug, um störend zu sein. Der Geruch ist eine schwer zu definierende Mischung aus Holzmehl und verbranntem Plastik. Leicht süßlich riecht es, aber trotzdem nicht gerade angenehm. „Je nach Wetterlage ist es mal mehr und mal weniger schlimm“, sagt eine Anwohnerin, die lieber nicht in den Medien genannt werden will. „Riechen tut man es die ganze Zeit und manchmal bekomme ich davon auch Kopfschmerzen.“

Grund für den Geruch ist die Firma Treiber Trays im Grenzhöfer Weg, die sogenannte Puderkästen herstellt. Diese sehen einem Haushaltstablett in Form und Größe ähnlich und werden zum Beispiel zur Herstellung von Gummibärchen mit Maisstärke befüllt, in die anschließend eine Form gedrückt wird. Danach wird die Gummibärchenmasse eingefüllt, die darin aushärtet. „Bis letztes Jahr haben wir die Puderkästen aus Holz hergestellt“, sagt Thomas Treiber, geschäftsführender Gesellschafter der Firma.

Auf Druck des größten Kunden habe man die Produktion auf Plastik umstellen müssen. Bei der Verarbeitung des Kunststoffs werde Styrol freigesetzt, das eine niedrige Geruchsschwelle habe und deshalb schon bei Kleinstkonzentrationen wahrgenommen werde. Im Vorfeld habe sich die Geschäftsführung deswegen auch ausführlich mit dem Material und der Fertigung beschäftigt. „Wir waren bei anderen Firmen vor Ort und haben uns das angeschaut. Die hatten keine Absauganlagen und auch keine Geruchsprobleme“, sagt Treiber.

Initiative fordert Absauganlage

Den Einbau einer solchen Absauganlage mit Aktivkohlefilter fordert inzwischen eine Bürgerinitiative. In einem Biosupermarkt in der Nähe der Firma liegt eine Unterschriftenliste, in die sich Anwohner eintragen können, denen es stinkt und die sich belästigt fühlen. In dem Schreiben wird „insbesondere der widerlich süßliche Gestank“ kritisiert, der „die Lebensqualität der Anwohner, ihrer Besucher sowie weiterer Betroffener“ beeinträchtige. Beklagt werden „Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Atemnot und schlechter Schlaf“ sowie der Lärm, den die Anlage verursache. Der Aufruf schließt mit dem Versprechen: „Die Unterschriftenlisten werden an die Verantwortlichen der Stadt Heidelberg weitergeleitet.“ Oberbürgermeister Eckart Würzner und der zuständige Bürgermeister Wolfgang Erichson verweisen jedoch darauf, dass die Grenzwerte alle eingehalten werden – und der Stadt die Hände gebunden seien.

Thomas Treiber macht den Anwohnern dennoch Hoffnung, auf eine einvernehmliche Lösung. „Wir sind sehr daran interessiert, mit den Nachbarn gut auszukommen.“ Nicht ganz uneigennützig prüft er deshalb auch die Anschaffung einer Filteranlage: „Ich bin ja der, der die meiste Zeit in der Halle und mit dem Geruch verbringt.“ Er betont außerdem: „Wir haben absolutes Verständnis für die Anwohner. Vorher war da ja noch eine schöne grüne Wiese und jetzt stehen da diese grauen Hallen“, sagt Treiber. Wenig Verständnis habe er jedoch, wenn falsche Behauptungen aufgestellt würden. „Zum Beispiel, dass Gesundheitsbelastungen und -gefahren von von der ,Chemiefabrik Treiber’ ausgehen“. Das sei ein Narrativ, das „nicht der Wahrheit entspricht – mit unserem Produkt werden ja sogar Lebensmittel produziert.“

Treiber wirbt um Verständnis

350 000 Euro koste eine Absauganlage mit Aktivkohlefilter – „bei einem Monatsumsatz von aktuell 450 000 Euro eine stattliche Summe, die wir nicht so einfach stemmen können“, wirbt er seinerseits um Verständnis, dass eine sofortige Lösung nicht möglich ist. „2016 mussten wir fast schließen, weil unser größter Kunde drohte, wegzubrechen“, sagt Treiber. Für die Umrüstung ging er ein hohes Risiko: „Die kostet das zweieinhalbfache des Jahresumsatzes“, rechnet er vor. Rund elf Millionen Euro bei einem Umsatz von vier bis fünf Millionen Euro. Stand jetzt habe sich die Investition aber gelohnt. „Es ist gut angelaufen, kann man sagen.“ Wäre da nur nicht der Ärger mit der Nachbarschaft.

