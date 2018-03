Den Blick freigegeben

Anzeige

Heidelberg.Wie pralle Nana-Figuren von Niki de Saint Phalle wirken die drei Tänzer im weiten Bühnenraum der Heidelberger Hebelhalle. Ihre aufgeblasenen Latex-Kostüme setzen den gängigen Bewegungsspielräumen von Tänzern eine irritierende Grenze. Auf diese Weise verleiht der französische Choreograph Didier Théron der Kunst seiner Tänzer eine neue Form und fordert zugleich die Wahrnehmung des Publikums heraus. „Air“ bezeichnet die Luft in den Kostümen und die luftig hüpfende Bewegungsqualität der gerundeten Tänzer. Die durch Luft aufgeplusterten Körper irritieren besonders in den langsam gedehnten Bewegungen den Blick auf die menschliche Figur im Raum.

Besonderes Gespür für Räume

Auch in seinem zweiten Stück weiß Théron, der bei Merce Cunningham und Trisha Brown studierte, die Wahrnehmung der Zuschauenden zu erneuern. In „Shanghai Boléro“ setzt er die weltbekannte Musik von Maurice Ravel mit zwei Männern und einer Frau tänzerisch in Szene. Im schlichten dunklen Outfit mit Hose und Oberteil, das die nackten Arme im Lichtkegel betont, beginnen die Tänzer aus der Hüfte im Rhythmus der Ravelschen Klangwiederholung zu wippen. Sie behalten diese wippende, bald hüpfende Form bei und setzen aus ihr heraus starke Bewegungsakzente mit den Armen und ihrem Oberkörper. Dabei formieren sie sich zum Trio mal nah beieinander, bald verstreut entlang imaginärer Achsen im Raum.

Théron zeigt in „Shanghai Boléro“ wie zuvor in „Air“ ein besonderes Gespür für seine Tänzer im Raum. Tanzen sie allein an verschiedenen Punkten des Bühnenquadrats, behalten sie dennoch eine innere Spannung zueinander. Tanzen sie zusammen, wirken sie wie ein organischer Ballungspunkt.