Den Löwen ganz nah

Heidelberg.Der Heidelberger Zoo hat sein neues, 1,5 Millionen Euro teures Löwengehege in Betrieb genommen. Besucher können den Tieren hier besonders nahe kommen. Über dem mehr als 1000 Quadratmeter großen Areal führt eine Hängebrücke zu einer Aussichtsplattform, zudem kann man die Raubkatzen durch Glas oder die Windschutzscheibe eines Jeeps beobachten. Auf unserem Foto erkundet Berberlöwin Binta ihr Revier. Von der in freier Wildbahn ausgestorbenen Art leben weltweit rund 100 Exemplare in Zoos. Der Heidelberger Tierpark beteiligt sich am Zuchtprogramm und hofft auf Nachwuchs seines Pärchens. miro (Bild: Petra Medan/Zoo Heidelberg)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019