Den medialen Alltag erleben

Heidelberg/Berlin.Im März kommenden Jahres können 25 Nachwuchsjournalisten am einwöchigen „Jugendmedienworkshop“ in Berlin teilnehmen. Hierzu lädt der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim, Karl Lamers, ein. Die Teilnehmer erwartet ein „spannendes und abwechslungsreiches Programm“, so Lamers.

„Stadt, Land, Flucht?! – Lebens- und Wohnräume heute und in der Zukunft“ lautet das Oberthema der Woche. Die Jugendlichen setzen sich mit dem Stadt-Land-Gefälle auseinander: Während Städte immer größer werden und Wohnungsnot herrsche, habe die „Landflucht“ auch Konsequenzen, beispielsweise Schließungen von Schulen. Neben Debatten zu diesem Thema werden die Nachwuchsjournalisten in einer Redaktion hospitieren, eine Plenarsitzung besuchen und mit Abgeordneten diskutieren. Außerdem erstellen sie eine eigene Zeitung.

Der Workshop findet vom 21. bis 28. März 2020 statt. Interessierte Nachwuchsjournalisten können sich noch bis zum 17. Januar 2020 bewerben. julb

Info: Bewerbungen unter https://bit.ly/2LFkLQj

