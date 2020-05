Den Römern auf der Spur

Bad Dürkheim.Rückblickend war die Eroberung der Pfalz durch die Römer vor über 2000 Jahren das Beste, was der Region passieren konnte: Schließlich brachten sie aus dem wärmeren Süden den Weinbau zu uns – und was wäre die Pfalz heute ohne ihn? Aus dieser Zeit stammt die Römerkelter: Ein imposantes Landgut, in dem es sich die Römer mit Wein und einer für damalige Zeiten opulenten Badelandschaft gut gehen ließen.

Der Wein fließt heutzutage leider nur noch bei Festen und auch die Becken fehlen – doch die gut erhaltenen Überreste des Gebäudes und der herrliche Blick über die Wingerte Richtung Bad Dürkheim sind einen Besuch auf jeden Fall Wert. Die Römerkelter nahe des Bad Dürkheimer Stadtteils Ungstein kann kostenfrei und ohne Anmeldung besichtigt werden. Und wer danach noch ein bisschen Zeit hat: Die Villa Rustica nahe Wachenheim ist nicht weniger imposant und nur wenige Kilometer entfernt. (Bild: Julia Wadle)

