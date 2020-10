Depression als Folge von Brustkrebs

Heidelberg.Viele Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, kämpfen auch noch Jahre nach ihrer Therapie mit der Begleiterkrankung Depression. Das geht aus einer aktuellen Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) hervor. Demnach leiden Patientinnen, deren Behandlung bereits fünf bis 15 Jahre zurückliegt, häufiger an Depressionen als Frauen ohne eine entsprechende Krebserkrankung. „Das zeigt, wie wichtig es ist, die psychische Verfassung bei der Therapie betroffener Frauen nicht zu vernachlässigen“, heißt es in einer Mitteilung des DKFZ.

Rund 4000 Frauen untersucht

Deutschlandweit würden Ärzte jährlich 69 000 Brustkrebserkrankungen diagnostizieren, so das DKFZ. „Während das Auftreten von Depressionen innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Brustkrebstherapie bereits recht gut untersucht ist, ist über die Häufigkeit von Depressionen bei Langzeitüberlebenden bislang wenig bekannt“, sagte Volker Arndt, Epidemiologe im Deutschen Krebsforschungszentrum laut Mitteilung.

Aus diesem Grund untersuchte Arndt mit einem Team aus Epidemiologen insgesamt 3100 Brustkrebsüberlebende, die vor fünf bis 16 Jahren therapiert wurden, auf Anzeichen einer Depression. Zum Vergleich schlossen sie 1005 Frauen ohne Krebs in ihre Studie ein. Besonders betroffen – so das Ergebnis der Studie – seien Frauen, bei denen die Erkrankung wiedergekehrt ist oder bei denen Metastasen festgestellt wurden. Weitere Risikofaktoren sind ein höheres Alter, Übergewicht sowie eine eingeschränkte oder aufgegebene Berufstätigkeit. soge

