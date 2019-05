Der Biber ist quasi wasserdicht

23 000 Haare pro Quadratmeter: Ein Biberfell ist sehr dicht. © von Stülpnagel

Heidelberg.„Los, Jungs. Kommt weiter.“ Ungeduldig stapft Paul durch das Dickicht am Neckar. Er möchte endlich Biber sehen. Regine Boyer mahnt zur Vorsicht – die Kinder sollen aufpassen. Doch die sind kaum zu stoppen. Die Gruppe ist unterwegs am Altneckar, ein Stück flussabwärts von Wieblingen. Es ist eine Kinderexkursion des BUND Heidelberg. „Unsere Biber am Neckar“ heißt sie.

Die Tiere leben erst seit etwa acht bis neun Jahren wieder am Fluss, wie Führerin Regine Boyer erzählt: „Die sind vom Rhein über Ilvesheim bis hier hoch nach Wieblingen gekommen“, erklärt sie: „Manchmal kann man sie auch in Heidelberg sehen.“ Zuvor waren die Nager hier lange ausgestorben. Erst ein Naturschutzgebiet, das 1987 eingerichtet wurde, habe wieder eine Lebensgrundlage für die Tiere in diesem Landstrich geschaffen. Die sechs Jungs, die am Donnerstag bei der Exkursion dabei sind, hören gespannt zu. Alle waren schon häufiger bei den Veranstaltungen der Kindergruppe des BUND dabei. „Jeden dritten Donnerstag im Monat bieten wir Aktionen für Kinder an“, erklärt Brigitte Heinz, Geschäftsführerin des BUND Heidelberg: „Normalerweise sind wir auf dem Jugendhof, da können die Kinder ohne ihre Eltern einen schönen Nachmittag verbringen.“ Immer wieder gebe es aber auch Ausflüge.

„Damit wollen wir die Kinder an die Natur heranführen, damit sie sich damit beschäftigen und ihre Umgebung erforschen“, so Heinz. Der Tatendrang der Kinder sei beeindruckend: „Wir müssen ihnen nur die Möglichkeiten in der Natur geben, den Rest machen sie dann von allein.“ Als Regine Boyer endlich die Suche nach Biberspuren einläutet, sind die Kinder kaum zu halten. Sie begutachten angenagte Bäume und andere Hinweise auf die Biber.

„Für so einen Baum hier braucht ein Biber ungefähr eine Woche“, erklärt Boyer. Sie steht neben einem Baumstumpf. Man kann deutlich erkennen, dass er von einem Nager gefällt wurde, wie ein Bleistift läuft der Stumpf nach oben hin zu. Die Tiere, sagt Boyer, kümmerten sich immer allein um einen Baum, nur selten nagten mehrere an einem Exemplar. „Und sie arbeiten immer so, dass der Baum in Richtung Wasser fällt.“

Und schon laufen die Kinder weiter. Endgültig Schluss ist dann an der Schlute, einem kleinen Seitenarm des Altneckars. Irgendwo da hat der Biber seinen Bau, und auch am Eingang kann man schon ein Geflecht aus Ästen sehen. Er bleibt allerdings in seinem Versteck.

Boyer erklärt den Kindern ausführlich, was dieses Tier besonders macht. Dafür holt sie ein Fell aus dem Rucksack. „Und jetzt tu mit der Pipette mal ein bisschen Wasser auf das Fell“, sagt sie zu Niklas: „Was könnt ihr sehen?“ Das Wasser perlt ab, rufen die Jungs. Das liege an den vielen Haaren, so Boyer: „23 000 Haare pro Quadratzentimeter hat der Biber am Bauch. Und am Rücken 15 000.“ Im Vergleich dazu ist der Mensch mit 300 bis 400 Haaren geradezu kahl. Außerdem erklärt Boyer, dass der Biber Nase und Ohren schließen könne, damit kein Wasser reinläuft. Und im Mund habe er weitere Lippen hinter den Zähnen, so dass er auch unter Wasser essen kann, ohne Wasser zu schlucken.

Die Kinder sind beeindruckt. „Das macht mehr Spaß als vor irgendeinem Bildschirm zu sitzen“, sagt Niklas. Allerdings ist er enttäuscht, dass die Biber heute versteckt bleiben. So richtig will seine schlechte Laune nicht verfliegen. Erst als das BUND-Team ein Spiel zur Bibernahrung spielt, hellt sich seine Miene wieder auf. cvs

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019