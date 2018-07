Anzeige

Heidelberg.Der Dalai Lama kommt nach Heidelberg. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter folgt der Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) und wird am Donnerstag, 20. September, in der Heidelberger Stadthalle mit Wissenschaftlern diskutieren.

Das Gespräch des Dalai Lamas mit der Hirnforscherin Professorin Hannah Monyer, dem Altersforscher Professor Andreas Kruse und dem Astrophysiker Professor Matthias Bartelmann findet als Vorprogramm zum jährlichen Internationalen Science Festival "Geist Heidelberg" statt, das in diesem Jahr vom 12. Oktober bis 16. Dezember 2018 veranstaltet wird.

Im Anschluss an das Gespräch soll es nach Angaben des DAI die Möglichkeit geben, Fragen an den Dalai Lama zu stellen. Besucher und Interessierte können Ihre Fragen vorab per E-Mail einsenden. Das Los entscheidet, welche Fragen gestellt werden.