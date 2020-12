DFB-Stiftung und Fußballspieler Jonathan Tah spenden an KiTZ

Heidelberg.Die DFB-Stiftung Egidius Braun unterstützt in diesem Jahr das Projekt „Zeit schenken“ am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) mit 10 000 Euro. Durch das Spendenprojekt soll eine weitere Arztstelle auf der kinderonkologischen Station des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD), die Teil des KiTZ ist, finanziert werden. Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah, der sich seit 2019 als Botschafter für das KiTZ engagiert, spendete den Kindern iPads, mit denen sie trotz des Besuchsverbotes mit ihren Familien und Freunden in Kontakt sein können. Für die Feiertage sei das besonders wichtig für die Kinder, erklärt das KiTZ. Das Bild stammt von Tahs Besuch auf der kinderonkologischen Station des UKHD im Jahr 2019. Wegen des Besuchsverbotes in den Kliniken musste sein Besuch in diesem Jahr ausfallen. kako

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020