DiCaprio hält Schloss-Krug

Heidelberg.Man muss ganz genau hinsehen – aber in der Vergrößerung des Fotos ist der Schriftzug „Heidelberg“ neben einer Abbildung des Schlosses zu sehen: Im neuen Film von Quentin Tarantino („Once Upon A Time in ... Hollywood“) hält Schauspieler Leonardo DiCaprio einen Heidelberger Souvenir-Krug in der Hand, während er sich auf einer Liege im Pool fläzt. Auf dem Twitter-Account des „Tarantino Fan Clubs“ sind die ersten 80 Minuten des Films als Trailer zu sehen. Das melden die Staatlichen Schlösser und Gärten. Der Film wird in Deutschland ab 15. August gezeigt. In den USA startet er am 26. Juli. An der Seite von DiCaprio: Brad Pitt und Margot Robbie. Schloss-Souvenirs gibt es seit dem 19. Jahrhundert. miro

