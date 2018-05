„Die ganze Nacht Brandwache“

Anzeige

Heidelberg.In der schmalen St. Anna-Gasse in der Heidelberger Altstadt wurde es gestern Vormittag noch enger als sonst: Neben rund 30 Angehörigen der Berufsfeuerwehr und weiteren Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, tummelten sich gegen 7 Uhr auch Gäste des Hotels Goldene Rose, teils noch in ihren Bademänteln, sowie weitere Anwohner auf den Sandsteinpflastern. Der Grund: Im Hinterhof des Hauses Nummer 3, in dessen Untergeschoss ein Blumenladen untergebracht ist, war ein Feuer ausgebrochen, eine dicke Rauchwolke zog sich durch die Straße.

Feuer über Balkone ausgebreitet

„Der Brand ist schnell über die Balkone des Hauses emporgelangt und dann in die Dachgeschosswohnung gelangt“, berichtete Frank Löb, Einsatzleiter der Feuerwehr Heidelberg, gestern. Die Dachgeschosswohnung sowie der Rest des Hauses sei durch das Feuer aktuell unbewohnbar, so Löb. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks mussten Stützvorrichtungen anbringen, um einen Einsturz der Decken zu vermeiden. Glücklicherweise habe sich beim Ausbruch des Feuers niemand im Haus aufgehalten. „Die Löscharbeiten haben sich durch die Enge der Gasse als schwierig herausgestellt“, sagte Löb. Erst gegen 9.40 Uhr, also mehr als zwei Stunden nach Ankunft am Einsatzort, hieß es vonseiten der Feuerwehr endlich: „Feuer aus“.

Zuvor wurden 85 Menschen, darunter auch die Hotelgäste, wegen der starken Rauchentwicklung vorsorglich nach draußen geholt. Im Hotel „Goldene Rose“ ging man mit der Benachrichtigung gelassen um. „Ich wurde um kurz vor 7 Uhr von unserem Mitarbeiter an der Rezeption über den Brand informiert“, teilte Christian Börger, Geschäftsführer des Hotels, im Gespräch mit. 58 Gäste mussten daraufhin bis etwa 10 Uhr draußen warten, bis es dann endlich Entwarnung gab, das Hotel wieder betreten werden durfte. Für Geschäftsführer Börger war es bisher die erste Evakuierung wegen eines Brandes. „Aber es hat alles reibungslos funktioniert.“ Der Hotelbetrieb sei bereits kurze Zeit später wieder aufgenommen worden. Für die Feuerwehr war der Einsatz aber noch lange nicht beendet. „Es wird die ganze Nacht eine Brandwache abgehalten“, so Löb gestern. Ein Fahrzeug der Heidelberger Feuerwehr bleibe mit drei Mann vor Ort, um „für alle Eventualitäten gewappnet zu sein“. Während der Löscharbeiten hatte die Polizei die Sofienstraße zwischen Adenauerplatz und Hauptstraße komplett gesperrt. Gegen Nachmittag wurde die Sperrung nach Angaben der Polizei aufgehoben und die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben. Die Brandursache war gestern noch unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Anwohner wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Aus den Reihen der Feuerwehr gab es vier Leichtverletzte zu beklagen.