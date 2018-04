Die Grenze wird aufgelöst

Anzeige

Irgendwie niedlich

Das Kunstlied ist ja in der Krise. Aber Heidelberg arbeitet an seiner Renaissance. In Thomas Hampsons Lied Academy wird vor allem das Kunstlied des 19. Jahrhunderts kultiviert. Neuland.Lied experimentiert mit neuen Werken, Formaten, Orten. Ein großartiges Unterfangen –Uraufführungen inbegriffen: etwa Thierry Tidrows komplexer, überraschender und mit allerlei stilistischen Mitteln präparierter „Erdriese“ (nach Christian Morgenstern), der grummelt, schnauft und am Ende doch irgendwie niedlich bleibt.

Sun und Schulze sind ein exzellentes Team. Sie scheint sängerisch keine Grenzen zu kennen, hat eine fantastische Höhe und Treffsicherheit (und dann singt diese Frau nicht nur die Musik. Sie stellt sie auch gestisch und mimisch dar). Und er hat pianistisch eine beeindruckende Klangpalette und – ja – humoristische Gestaltungskraft.

Fast ist am Ende vergessen, dass schon beim Abendkonzert ein denkwürdiges Treffen von Schumann („Dichterliebe“), Thomas Mann („Tonio Kröger“, gelesen) und der russischen Komponistin Elena Langer („Landscape with three People“) begeisterte – ebenfalls mit Sarah Maria Sun, dem wunderbaren Bariton Holger Falk und einem Countertenor, in dessen Stimme man sich verlieben könnte: William Howard Shelton. Zusammen mit Sun verschmolz er die faszinierend zwischen Britten- und Rennaissance irisierende Musik.

Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018