Die Kunst des Zweifels

Schon in mittelferner Zukunft wird der Heidelberger Frühling, immer weiter expandierend, seine Hörer vielleicht ganzjährig betreuen. Und dann wird, was klassische Musik betrifft, das Paradies auf Erden ziemlich nahe sein. So überschwänglich kann man werden, wenn man Christian Gerhahers Sonderkonzert erlebt.

Es ist ein Liederabend in der Neuen Universitäts-Aula, er präsentiert ein Werk,

...