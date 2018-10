Die Lebendige

Kompakter und dichter – das ist auch die Vorstellung, die Kerstin Höger aus Zürich entwickelte (mit IBV Hüsler sowie antón und ghiggi Zürich). Im internationalen Vergleich sei der Heidelberger Campus sehr groß, aber nicht dicht bebaut. Neckarbogen und Sportanlagen sollten freigehalten, der abgelegene Hühnerstein nicht bebaut werden. Dort soll ein Ökopark entstehen.

Stellflächen fallen weg

Mit einer Brücke über den Neckar soll eine Straßenbahnlinie das „Feld“ im Norden erschließen. Weitere Brücken für Radfahrer gehören ebenfalls zum Verkehrskonzept. Das Wissenscluster soll durch Verdichtung gestärkt, mehr Wohnraum, aber auch Platz für Spin-offs, Wellness und Cafés entstehen. Ein erster Schritt soll die Bebauung der Parkflächen sein. Der Campus soll grün sein, grüne Korridore sollen ihn als wichtige Achsen durchziehen. Eine multifunktionale Nutzung könnte zusätzliche Platzkapazitäten schaffen und den Campus beleben, glauben die Schweizer: So sollte das Mensa-Gebäude im Zentrum jenseits der Speisezeiten für andere Zwecke genutzt werden. Entlang des „INF-Boulevards“ – der bestehenden Erschließungsstraße „Im Neuenheimer Feld“ – soll ein „ÖPNV-Rückgrat“ die Verkehrsproblematik lösen. „Mobilitätshubs“ an den Stadteingängen sollen den motorisierten Individualverkehr früh abfangen und das Umsteigen in ÖPNV erleichtern. miro

