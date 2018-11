Heidelberg.Die letzte Hinrichtung mit dem Schwert in Heidelberg im Januar 1844 ist Thema einer Ausstellung, die derzeit in der Zweigstelle der Unibibliothek Im Neuenheimer Feld zu sehen ist. Gezeigt wird auch das Schwert, mit dem die Enthauptung vollstreckt wurde. Das Exponat stammt aus der Sammlung des Instituts für Anatomie und Zellbiologie, das sich aktuell in der Reihe „Sammlung des Monats“ präsentiert.

28-Jährige ermordete Ehemann

Wegen des Mordes an ihrem Ehemann wurde die damals 28-jährige Christina Beckenbach zum Tode verurteilt und am 22. Januar 1844 öffentlich hingerichtet – mehrere Tausend Menschen sollen der Überlieferung nach dabei gewesen sein. Der Leichnam wurde dann in die Anatomie überführt. An der präparierten Halswirbelsäule, die hier gezeigt wird, ist noch der schräge Verlauf des Schwerthiebes zu erkennen. „Aber nicht dies, sondern eine anatomische Besonderheit veranlasste die Anatomen, die Wirbelsäule der Hingerichteten als Präparat aufzubewahren. Denn es zeigt sogenannte Halsrippen, eine seltene Abweichung von der normalen Anatomie des oberen Anteiles der Wirbelsäule“, so Sara Doll, Kuratorin der Sammlung. Die Ausstellung kann Im Neuenheimer Feld 368 von montags bis freitags von 8.30 bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 22 Uhr besichtigt werden. sal

