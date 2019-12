Die meisten Alkoholfälle gibt es an Neujahr

Heidelberg.Komasaufen hat vor allem an Silvester Saison. Der Neujahrstag liegt bei alkoholbedingten Krankenhausaufenthalten in Heidelberg im Jahresverlauf an der Spitze. Insgesamt sind die Zahlen allerdings rückläufig. Stationäre Einweisungen infolge von Alkoholvergiftungen sind an Neujahr am höchsten. Die Anzahl der Konsumenten, die so sehr über den Durst trinken, dass sie stationär behandelt werden müssen, ist in den zurückliegenden Jahren allerdings kontinuierlich zurückgegangen – und zwar nicht nur bei Jugendlichen. Das zeigen sowohl Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch neueste Zahlen der AOK.

Die für Heidelberg festgestellten Daten entsprechen diesem Bild weitgehend – wenngleich mit Ausreißern. So ging die Zahl der wegen Komasaufens stationär behandelten Versicherten in der Stadt am Neckar von 33 im Jahr 2014 auf 30 im letzten Jahr zurück. Auffällig darüber hinaus in Heidelberg: Hier liegt die Zahl der männlichen Versicherten, die wegen einer Alkoholvergiftung behandelt werden mussten, unverhältnismäßig deutlich über der der betroffenen Frauen. So waren es etwa im zurückliegenden Jahr 26 Männer und lediglich vier Frauen. Ein Blick auf den Jahresverlauf zeigt drei auffällige Monate: Gefahren von exzessivem Konsum lauern besonders in der Fastnachtszeit im Februar. Dem Februar folgt der Juli, wenn die Ferien- und Urlaubszeit beginnt und die sommerlichen Grill- und Straßenfeste anstehen. Der auffälligste Tag ist der 1. Januar. An keinem Tag im Jahr kommt es beispielsweise auch in Mannheim zu so vielen alkoholbedingten Krankenhausbesuchen.

Nach wie vor ist die Altersgruppe, in der Komasaufen am häufigsten vorkommt, die der 15- bis 19-Jährigen. 2018 mussten laut Statistik von den aus dieser Altersgruppe bei der AOK Baden-Württemberg Versicherten landesweit 844 im Krankenhaus behandelt werden (368 Frauen und 476 Männer). Ermutigend dabei, wenngleich lediglich ein schwacher Trost: Komasaufen ist zwischen 2014 und 2018 unter Jugendlichen immerhin um jährlich fünf Prozent zurückgegangen.