Die Nachhaltige

Ein Blick auf den heutigen Campus zeige, dass nicht alles, was bei seiner Entstehung zukunftsweisend war, zehn Jahre später „genial“ war. Daher müsse die Erweiterung viel Freiraum lassen, damit auch in den nächsten Jahrzehnten noch das realisiert werden kann, was dann angesagt – und notwendig – sei. Architektonisch sei das als bunte Vielfalt vorstellbar. Denn auch der Bestand soll nicht vereinheitlicht, sondern höchstens bei Bedarf angepasst werden. Das ist die Vorstellung des Büros C.F. Møller aus Aarhus/Dänemark (mit Henn, München und Arup Deutschland, Berlin).

Keine Straßenbahn

Der Campus soll besser mit den anderen Stadtteilen verflochten werden – aber er soll auch Campus bleiben, also auch ein Experimentierfeld mit Offenheit für Neues. Es müsse ein CO2-neutraler Campus werden. fordern die Planer aus Dänemark. Neue Technologien sollten erprobt, Tiefenwärme und biologische Filter beim Rundgang im „Feld“ erlebbar gemacht werden. Wärmerückgewinnung, Biogas, Wasserstofftechnologie werden als weitere Stichworte genannt. Das Herz des Campus soll Tag und Nacht schlagen. Märkte an den Randzonen sollen die ökologischen Flächen im Norden aufwerten. Eine Straßenbahn sei zu teuer und unflexibel, Busse besser für die Erschließung, die entweder vom Norden oder über eine weitere Neckarbrücke realisiert werden soll, geeignet. miro

