Die Thingstätte bleibt tabu

Heidelberg.Bis vor zwei Jahren war die Heidelberger Thingstätte in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai noch ein großer Besuchermagnet. Schätzungsweise 15 000 Menschen erklommen jedes Jahr aufs Neue den Heiligenberg, um an der Freilichtbühne zu feiern. Um gemeinsam zu grillen, Bier zu trinken und mit Freunden und Gleichgesinnten das Spektakel mit Gauklern, Jongleuren und einem riesigen Lagerfeuer zu genießen. Doch die Zeiten, in denen hoch über der Heidelberger Altstadt Tausende die Walpurgisnacht feierten, scheinen nun endgültig vorbei. Zumindest wenn es nach der Stadtverwaltung geht.

Wie schon 2018 wird es auch in diesem Jahr keine Walpurgisfeier geben: Die Stadtverwaltung hat für das gesamte Areal ein sogenanntes „Waldbetretungsverbot“ verhängt, das von Dienstag, 30. April, um 14 Uhr, bis Mittwoch, 1. Mai, um 6 Uhr gilt. Entscheidend dafür sei vor allem das Thema Sicherheit: „Das Risiko ist viel zu hoch und in vielen Punkten nicht kalkulierbar“, sagt Christian Beister, Sprecher der Stadt, zu dem Thema.

Er verweist auf eine im letzten Jahr veröffentlichte Studie. Solange es keinen Veranstalter gibt, der ein Sicherheitskonzept umsetzen und finanzieren kann, werde es auch keine Party mehr geben. Und ein solcher Veranstalter sei nicht in Sicht.

Waldbrand im Jahr 2017

Die Stadt zieht mit dem Waldbetretungsverbot wie schon im Vorjahr „die Konsequenzen aus mehreren sicherheitsrelevanten Vorfällen der jüngeren Vergangenheit“, heißt es in einer Pressemitteilung. 2017 war es unter anderem zu einem Waldbrand gekommen. Außerdem verletzte sich ein Besucher beim Abstieg schwer. Das Event hatte trotz der immensen Besucherzahl außerdem keinen offiziellen Veranstalter und dementsprechend auch kein grundlegendes Sicherheitskonzept. „Es ist auch niemand in Sicht, der das übernehmen könnte. Dazu gibt es bislang keine Anfragen“, so Beister, der vermutet, dass der hohe finanzielle Aufwand mögliche Interessenten abschreckt. Und ohne diesen Aufwand soll und wird es auch keine Party mehr geben.

Um selbstorganisierte, feierwillige Besucher von der Thingstätte fernzuhalten, nimmt die Stadt hohe Kosten und einen großen Aufwand in Kauf: Wie im Vorjahr wird das Areal ausgeleuchtet und eingezäunt. Der insgesamt etwa 1,6 Kilometer lange Zaun soll am Dienstag, 30. April, aufgebaut und am Morgen des Mittwoch, 1. Mai, wieder abgebaut werden. Rund 26 000 Euro lässt die Stadt sich die mobile Absperrung kosten. Dazu kommen noch die Kosten für 20 extern engagierte Sicherheitskräfte, die zusätzlich zu städtischen Mitarbeitern, Ordnungsamt und Polizei im Einsatz sein werden – „ein Bruchteil der Summe, die nötig wäre, um das Areal sicherheitsgerecht umzubauen“, sagt Beister.

Stadt droht mit Geldbuße

Wer den Wald trotz der Sperrung betritt, dem droht die Stadt mit einer Geldbuße für eine Ordnungswidrigkeit. In einer Pressemitteilung heißt es mahnend: „Jede Person, die versucht, die Thingstätte zu betreten, macht sich wegen Hausfriedensbruchs strafbar, und dies kommt konsequent zur Anzeige.“ Als Eigentümerin der Thingstätte sei die Stadt Heidelberg in der Verantwortung für die Sicherheit.

Nach den Vorkommnissen von 2017 und einer Gefährdungsbeurteilung der Firma Event Consult Europa sei dies jedoch nicht mehr möglich. Das daraufhin in Auftrag gegebene Gutachten stellte in 17 von 23 Kategorien die höchste Risikostufe fest – mit „nicht zu vertretenden und kalkulierbaren Risiken“, so die Gutachter. Bemängelt wurden unter anderem fehlende Fluchtwege, keine Beleuchtung, unkontrollierte Feuerstellen sowie eine Vielzahl von potenziellen Sturzstellen und Stolperfallen auf dem Gelände.

