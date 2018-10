Die Weitdenkende

Zoo und Sportflächen entlang des Neckarufers ergeben zusammen 16 Hektar Fläche, die für weitere Forschungs- und Klinikgebäude genutzt werden könnten. Dann wären die medizinischen und wissenschaftlichen Einrichtungen weiterhin eng beieinander – ein kompakter Campus das ist die Kernidee des Büros Astoc aus Köln (mit PTV Transport Consult, Karlsruhe, RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn und Teamplan GmbH, Tübingen sowie SSV Architekten, Heidelberg).

Zoo und Sport ziehen um

Doch wohin mit dem Tiergarten und den Rugbyplätzen? Die Planer schlagen vor, dem Zoo größere Flächen im Süden der Stadt anzubieten, ohne bereits an ein konkretes Areal zu denken. Und die Sportflächen sollten weiter nach Norden rücken, zu den Unisporteinrichtungen am Neckarufer. Das Neckarufer soll erlebbarer werden. Die westlichen Neckaruferzonen sollten besser erschlossen werden, finden die Planungsexperten. Die Uni könnte so an den Fluss gebracht werden: etwa mit einer breiten Ufertreppe.

Drumherum soll ein grüner Ring Erholung bieten. Der Pkw-Verkehr soll durch einen inneren Ring mit der Tiergartenstraße erschlossen werden Ein behutsam geführter ÖPNV soll vor dem Individualverkehr Vorrang bekommen. Eine Stadtbahn und eine Brücke über den Neckar nach Wieblingen sind auch als Erschließung angedacht. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018