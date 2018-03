Dieb schlägt zweimal zu

Anzeige

Heidelberg.Zwei Straftaten innerhalb kürzester Zeit haben sich im Bereich der Heidelberger Werkstätten in der Freiburger Straße ereignet. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde an der Haltestelle „Freiburger Straße“ zunächst ein 60 Jahre alter Mann Opfer eines rücksichtslosen Diebs. Dieser entwendete unter Androhung von Gewalt dessen Tasche. Anschließend rannte er in Richtung der Lörracher Straße davon. In der Tasche befand sich die Verpflegung und der Geldbeutel des Mannes, der in den Werkstätten beschäftigt ist.

Nur wenig später wurde eine 23 Jahre alte Arbeitskollegin des ersten Opfers an fast der gleichen Stelle ebenfalls bestohlen. Nach Angaben der Polizei riss ein Unbekannter ihre Umhängetasche von der Schulter. Diesmal flüchtete der Täter in Richtung Konstanzer Straße. Da sich die Beschreibungen ähneln, geht die Polizei in beiden Fällen vom selben Täter aus. Er soll zwischen 17 und 21 Jahre alt sein und war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Maske vor dem Mund.

Zeugen der Vorfälle, die sich am Dienstag, 13. Februar, gegen 7.20 Uhr ereignet haben, melden sich unter Telefon 0621/174-44 44.