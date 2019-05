Diebe auf Baustelle

Heidelberg.Material im Gesamtwert von rund 50 000 Euro haben Unbekannte von einer Baustelle in Heidelberg entwendet. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, verschafften sich die Täter in der Zeit von Montag, 13. Mai, bis vergangenen Freitag Zutritt zu dem Areal in der Wickensstraße. Von dort nahmen sie eine große Menge Verschalungsmaterial sowie zahlreiche Arbeitsgeräte wie Bohrmaschine, Winkelschleifer, Akkuschrauber und Rotationslaser mit. Nach Angaben der Beamten muss die Beute mit einem Lkw oder zumindest einem großen Fahrzeug abtransportiert worden sein. Bemerkt wurde der Diebstahl erst am Freitag.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib der Beute machen können, melden sich unter Telefon 06221/45 960 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019