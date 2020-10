Diebe erbeuten 16 iPads im Haus einer Lehrerin

Heidelberg.Bei einem Einbruch in Heidelberg-Neuenheim sind 16 iPads aus einem Haus gestohlen worden. Die Unbekannten seien am Freitagabend zwischen 18.45 Uhr und 22.00 Uhr durch das Schlafzimmerfenster in das Einfamilienhaus in der Mönchhofstraße eingedrungen, so die Polizei.

Die Diebe hätten mehrere Räume durchsucht und schließlich 16 iPads entwendet. Die Frau sei Lehrerin und habe deshalb die Geräte verwaltet.

Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben oder Hinweise zur Tat liefern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/4569-0 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020