Diebe holen Münzen aus Kaffeeautomat

Heidelberg.Wie viel Geld den Einbrechern in die Hände fiel, ist noch nicht klar: Unbekannte haben nach Mitteilung der Polizei von gestern in den Räumen des Berufsförderungswerks in der Heidelberger Englerstraße einen Kaffeeautomaten aufgebrochen und ausgeräumt. Am Montagmorgen fiel einer Schülerin der nicht funktionierende Automat auf und sie verständigte einen Verantwortlichen. Ob sich die Diebe Zugang über ein Baugerüst verschafft und Fenster geöffnet haben, wird aktuell noch überprüft. Zeugen, die zwischen Freitag und Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter Telefon 06221/3 41 80 melden. miro

