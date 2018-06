Diebstahl auf Neckarwiese

Anzeige

Heidelberg.Die Polizei ermittelt gegen zwei 26 und 27 Jahre alte Männer aus Tunesien und Syrien. Diese stehen im Verdacht, einer 16-jährigen Frau am Mittwochabend auf der Neckarwiese die Handtasche gestohlen zu haben. Wie die Polizei gestern berichtete, meldete die junge Frau den Beamten gegen 23 Uhr sowohl die Tat als auch den mutmaßlichen Aufenthaltsort der Verdächtigen. Tatsächlich erwischte die Polizei den einen Mann im Bereich des Seegartens,, den anderen in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Handtasche fanden die Beamten in der Schneidmühlstraße, wo sie auf dem Weg von der Neckarwiese zum Seegarten offensichtlich weggeworfen worden war.

Die beiden Männer kamen nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder frei. Gegen den 26-jährigen ermittelt die Polizei außerdem wegen des Verdachts der Körperverletzung. Er soll an der Haltestelle Seegarten zwei 16 und 25 Jahre Männer durch Schläge verletzt haben, die der jungen Frau zu Hilfe gekommen waren. bjz